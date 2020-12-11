وحيد حامد: حسن البنا كان ساحرا للبسطاء ثم أصبح بأنياب

قال الكاتب وحيد حامد، إن بعض كبار أصحاب رؤوس المال لم يهتموا بالفقراء، والتيار الديني أخذنا للخلف وجرجرنا للتصعب وللمغالاة في الدين والتخلف لدرجة أن بعض الناس حرموا العلم والمعرفة.

وأضاف "حامد" خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه قرر يكتب مسلسل الجماعة في عام 2009، وتعامل مع المسلسل بصدق شديد حيث إن حسن البنا كان شخصية جذابة وجند حوله أناس كثيرين وكان ساحرا للبسطاء ثم أصبح له أنياب ".

وأوضح الكاتب، أنه تم تعيين حراسة له، لكنه طلب ألا يسيروا بجانبه لأنه يحب أن يكون إنسانا بسيطا وسط الناس، مضيفا "كان يحضر إلى مكتبي كثير من الزملاء مع حراستهم الخاصة، وأطلب منهم أن ينصرفوا"، مشددا أنه لم يأتي إليه أي شك مرة بأنه سيصاب بأذى ويؤمن بالآية القرآنية "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وتابع "أول مقال ليا كانت في مجلة صباح الخير ثم صحيفة روزا اليوسيف ثم استكتبت في صحيفة الشروق والوفد وكانت منافذ أقول فيها رأيي بكل حرية، لو وقفت كتابتي كده قصرت عمري وياما كتبنا ورقة وقطعنا مش قضية يعني".

وواصل "أنا تعبت بس تعبت جسمانيا لكن العقل مبيتعبش وخصوصا إذا كان عقل شايل هم بلد أنا لغاية دلوقتي ببقى زعلان لما أشوف منظر في الشارع مش عاجبني وشايفها قضية كبيرة وناس تانية بتخدها بسهولة".

واستطرد "هناك فيلم جديد أحضر له مع المخرجة ساندرا نشأت بس كورونا جت عطلت الدنيا فكورونا عطل العمل، كورونا جعلني أتحرك مرتديا الكمامة، الأوبئة جت بس مشوفناش وباء شرس زي كورونا وأعتقد لو مرت الدنيا بسلام لازم يغير في حياتنا إننا نضبط على الأقل ونتعلم من الكارثة شيء، لو مرت علينا بسلام ورجعنا كما كنا يبقى عليه العوض".

وأردف "أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد، والنفس البشرية أحيانا يكون فيها شيء من الظلم يمكن أكون ظلمت حد، أنا أحسن واحد يعتذر لما أعرف أني غلط بقول على طول".