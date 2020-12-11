بعد وصوله إلى مصر.. تعرف على طريقة الحصول على اللقاح الصيني

وصلت إلى أرض مطار القاهرة الدولي أمس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد الصيني.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم: "حصلنا على أول دفعة وسيتم استقبال دفعات متتالية، بالإضافة إلى أننا وقعنا على عقد مع التحالف الدولي للقاحات للحصول على هذه اللقاحات، ونسبة الفاعلية هي 96%، بالإضافة إلى نسبة 100% ضد الحالات المتوسطة".

وتابعت: "لدينا موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية بشأن إجازة استخدام هذا اللقاح، وعمومًا فإن 6 دول حصلت على موافقة الطوارئ على لقاح سينوفارم، كما أعلنت الإمارات أنها حصلت على الموافقة النهائية لأنها تلقح المواطنين به منذ نحو 6 أسابيع وجرى إثبات فاعليته".

وهناك عدة إجراءات لحصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا، وتأتي أولى الخطوات بأنه سيتم إنشاء موقع الكترونى للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، وبعد ذلك يتم تتبع حصول الفئة المستهدفة من خلال باركود لكل جرعة لقاح واتباع آلية محددة لذلك.

ومن ثم يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الرقم القومى للحصول على لقاح كورونا، وتكون الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح أولا الفريق الطبي العامل في المستشفيات خاصة مستشفيات العزل، كما سيكون للعاملين بالقطاع الصحي من الفئات المستهدفة أيضا مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل ومستشفيات الصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

وعلى جانب أخر كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.

وقد أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.