عملية جراحية في الكلى على نفقة التأمين يا وزيرة الصحة

أنا موظف حكومي، أعاني من حصوة في الحالب، وعملية ارتجاع في الكليتين اليمنى واليسرى، دخلت أحد المستشفيات وحصلت على تقرير طبي بتكلفة العملية، غير أن التأمين الصحي رفض التكلفة، وطالبني بالخروج من المستشفى بدعوى عدم التعاقد معها، وتم رفض اعتماد الإجازة المرضية كلها، فقط اعتمدوا يومين اثنين، وحالياً لا أزال أعاني من مرضي، وأخشى أن أعرض لفشل كلوى، مع عجزي عن إجراء العملية على نفقتي الخاصة، خاصة وأنني أعول أسرة كبيرة ويدرس أبنائي في الجامعات، ومرتبي لا يكفي أن أدفع منه مصاريف علاج وتكلفة عملية جراحية.

أناشد السيدة الدكتورة هالة زايد التدخل من أجل إجراء العملية وتلقي العلاج على نفقة التأمين الصحي.

ر. ج. ح