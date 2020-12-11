صور.. مبادرة شبابية لتجميل دهشور بالجرافتي

أجرى أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين، جولة ميدانية بقريتي دهشور وزاوية دهشور لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورسم جرافتي بعد طلاء سور كوبري الوحدة المحلية بدهشور والتي نفذها مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين في مبادرة تحت عنوان (فتيات صناع قرار).

وتهدف المبادرة لتجميل دهانات بطول سور كوبري الوحدة المحلية بدهشور، وعمل أحواض زرع بداية من مدخل القرية وحتي مدرسة السلام الابتدائية بدهشور.

مظهر حضاري وجمالي لائق

دعا نائب محافظ الجيزة الشباب لضرورة الاشتراك في مثل هذه المبادرات التي تحتاج إليها المحافطة، وتعمل على تحويل شوارعها إلى شوارع ذات مظهر حضاري وجمالي لائق.

سرعه الانتهاء من الأعمال المنفذة

وتفقد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين، منطقة سيدي عباس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقه المساكن.

وجه نائب المحافظ مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة في الموعد المحدد، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات

وتفقد نائب المحافظ منطقه خلف الفرن الآلي وسوق ابن حزم بمدينة البدرشين لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي المدينة، للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.

الوقوف على مستوى الخدمات

وتابع نائب المحافظ الجيزة، قرية طهما وعزبة التهامي بمركز ومدينة العياط الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعه أعمال النظافة والوقوف على مستوى الخدمات.

وشدد على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة أولا بأول.