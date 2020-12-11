أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020 في مصر: ارتفاع جديد

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية التي وردت، اليوم الجمعة، 11 ديسمبر، وذلك بعد أن سجلت انخفاض بقيمة تقدر بـ15 جنيها مساء أول أمس، وكانت قد شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 و918 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6408 و6424 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، عند مستوى 221.24 ريال (58.98 دولار)، مقابل 221 ريالا (58.93 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 193.59 ريال (51.61 دولار)، مقابل 193.37 ريال (51.57 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل صباح الجمعة نحو 165.93 ريال (44.24 دولار)، مقابل 165.75 ريال (44.20 دولار) عند إغلاق أمس.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 2% في نهاية تعاملات أمس، وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.4% إلى 1827.26 دولار للأوقية، كما سجلت الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر، الثاني الماضي عند 1875.07 دولار، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1838.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة 3.8% إلى 23.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.9% إلى 993.23 دولار، وفقد البلاديوم 1.3% ليسجل 2280.92 دولار للأوقية.

طريقة التفرقة بين الذهب الحقيقي والمزيف

ووفقا لموقع ويكي هاو يستطيع المشتري التفريق بين الذهب الحقيقي وغير الحقيقي "المغشوش" بطرق عديدة، منها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.