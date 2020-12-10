انخفاض ملحوظ في عيار 24.. أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب، في نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر، حيث سجلت بعض الأعيرة انخفاضا ملحوظًا، وأخرى مستقرة، وبعضها شهد ارتفاعا طفيفا بعض الشيء.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب، التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، انخفاضا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح بين 66408 و6424 جنيه.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.