1155 مرشحا في انتخابات اتحاد طلاب بجامعة سوهاج

أعلن المركز الإعلامي بجامعة سوهاج، في بيان صادر عنه، صباح اليوم، وصول أعداد المرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب إلى 1155 طالبًا وطالبة، بينهم 777 طالبًا و378 طالبة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن تلقي الطعون سيبدأ يوم الإثنين المقبل، على أن يتم فحصها في اليوم التالي، ثم تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر.

وأشار الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية حفاظا على كل منتسبي الجامعة.

كانت جامعة سوهاج، أعلنت أمس عن غلق باب الترشح للانتخابات الطلابية في يومها الأول، حيث بدأت إجراءات عملية سحب وتقديم الإستمارات الخاصة بالترشح في جميع الكليات من الصباح الباكر واستمرت حتي الساعة الرابعة مساءاً.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الانتخابات الطلابية هذا العام تجرى في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا .

فيما تفقد الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إدارات رعاية الشباب بالكليات التي تستقبل المرشحين، وسط توفير كافة التسهيلات لهم، وتسليم استمارات بعد التأكد من توافر كافة الشروط المعلن عنها.