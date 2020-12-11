مصر للطيران تعلن مد فترة التخفيضات على رحلاتها إلى السعودية بنسب تصل إلى 35%

استمرارًا للجهود التي تبذلها مصر للطيران للتشجيع على السفر وتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها وتوفير أسعار تنافسية للنقاط المهمة بشبكة خطوطها، أعلنت مصر للطيران عن الاستمرار في طرح تخفيضات على رحلاتها بين مصر والمملكة العربية السعودية بنسبة 35 % على درجة رجال الأعمال و15% على الدرجة السياحية.

وكذلك طرحت الشركة تخفيضات من المملكة العربية السعودية إلى جميع نقاط شبكة مصر للطيران حول العالم. ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة من العرض من خلال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2020 على أن يكون السفر حتى 28 فبراير 2021 والعودة حتى 15 مارس 2021 وذلك من خلال جميع مكاتب مصر للطيران حول العالم و من خلال مركز الإتصالات علي رقم 1717 ومن خلال موقع مصر للطيران الإلكتروني www.egyptair.com.

من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى خمس مدن بالمملكة العربية السعودية وهي جدة والمدينة والدمام والرياض والقصيم. كما ترجو الشركة من عملائها ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.