طريقة إضافة المواليد للبطاقة التموينية من المنزل

يستطيع رب الأسرة إضافة مولود جديد على بطاقة السلع التموينية من المنزل، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية والتي أتاحت تقديم الطلبات عبر البوابة.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، أنه سيتم إضافة حوالى مليون مولود جديد على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويكلف الدولة إضافة مليون مولود حوالى 1.6 مليار جنيه.

وأضاف وزير التموين، في بيان له، أنه يوجد طلبات مقدمة لإضافة ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، لكن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل هذا العدد خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف، ويرصد التقرير التالي خطوات تقديم طلب اضافة مواليد جدد كالتالي:

1) الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

2) اختيار خانة تقديم طلبات إضافة أفراد جدد

3) تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

4) يظهر اسم صاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، ويتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

5) يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

6) يتم إرسال كود تحقق على الهاتف الخاص بالمواطن، ويتم إدخاله.

7) تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب اضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

ويجب أن يكون صاحب البطاقة يستحق لدعم السلع الغذائية المقرر من الدولة وفقا للشروط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن بين الشروط أيضا التي حددتها وزارة التموين، أن يكون المضاف ابن صاحب البطاقة التموينية، وإلا يكون الطفل المضاف من المستحقين للدعم من الدولة وغير مستبعد قبل ذلك من البطاقة التموينية.

وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر موقع دعم مصر، تتضمن خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بطاقة تموين جديدة، وتفعيل البطاقة، وخطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.