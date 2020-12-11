"الداخلية" تستجيب لالتماس "مُسن" لإنهاء أوراق بالشهر العقاري

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن "مُسن"– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج التمس مساعدته في التوجه للشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، نظرا لإقامته بمفرده وعدم قدرته على الحركة.

على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب الشهر العقاري، وإعادته لمسكنه مرة أخرى.

هذا وقد تقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.