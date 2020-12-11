"الداخلية" تنظم احتفالية باليوم العالمي لذوي الإعاقة بنادي ضباط الشرطة

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كل المناسبات؛ وحرصا من وزارة الداخلية ممثلة في كل القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "ديسمبر 2020"، وتقديم كل سُبل الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة.

فقد قام قطاع حقوق الإنسان بتنظيم احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، وكان في استقبالهم عدد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان.

ومن جانبهم توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.