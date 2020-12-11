48 مليون جنيه لاستكمال تطوير الطرق الداخلية بمدينة الطور

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لخطة تطوير الطرق الداخلية بمدينة الطور، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بطول 11 كيلو متر، وتكلفة تصل إلى 48 مليون و560 ألف جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى تطوير عدد من الطرق الداخلية بمدينة الطور، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة بتكلفة تتخطى 151 مليون جنيه، منها طريق حي النادي بداية من مسجد حي السلام حتى حي الـ88 وحدة، بطول كيلو و 200 مترًا، وتطوير شارع احمد حمدي، اتجاه مجمع المصالح، وطريق الجبيل بداية من منطقة ديوان عام المحافظة حتى قرية الجبيل بطول 4.5 كيلوم2، وتكلفة 30 مليون جنيه، وتطوير طريق شارع طابا، بداية من مدخل مدينة الطور، حتى الكورنيش بطول كيلو متر مربع في الاتجاهين وبلغ عرض كل اتجاه يبلغ 8 أمتار .

وتابع المحافظ، "كما جرى تطوير وازدواج طرق داخلية بحي الأمل وحي بدر بتكلفة 34 مليون جنيه، وازدواج مدخل المدينة بطول 3.5 كيلو متر، بتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء ورصف طريق قرية الوادي بتكلفة 30 مليون جنيه، وربط تجمع أبوغراقد ووادي مكتب بإنشاء طريق بطول 14 كيلو متر، بتكلفة 25 مليون جنيه".

وأوضح أنه جرى تطوير الكورنيش بطول 3 كيلو مترات، واقامة شارع 306 الذي يقام على غرار مدينة القاهرة، وجارى تطوير طريق حمام موسي بتكلفة 38 مليون جنيه بطول 3.6 كيلو متر.