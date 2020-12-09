مؤشرات أولية.. تقدم مرشح مستقبل وطن بالدائرة الثانية في جنوب سيناء

أسفرت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، في الدائرة الثانية بجنوب سيناء، عن تقدم مرشح حزب مستقبل وطن.

وأشارت نتائج الفرز الأولية إلى حصول المرشح حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن، على 6065 صوتا، والمرشح غريب حسان، مستقل، 5139 صوتا.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء على مقعد واحد بالدائرة الثانية، التي تضم مدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء"، ويتنافس عليه حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب حسان، مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبا، وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.