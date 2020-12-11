القصبي ورشاد ووهدان يشاركون في عزاء والد النائب أحمد السجيني

شارك عدد كبير من النواب في عزاء الدكتور جمال السجيني، استشاري الأمراض الصدرية، ووالد النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر. الذي أقيم مساء اليوم بالشيخ زايد.

وكان من أبرز المشاركين في العزاء الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائبة زينب سالم، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والناىب محمد الحسيني وسعيد حساسين، ومي البطران وياسر عمر ويسري الأسيوطي.

ويتوافد النواب والمعزين على عزاء والد النائب أحمد السجيني حيث يتواصل حضور النواب من أعضاء المجلس الحالي والنواب الجدد وأعضاء مجلس الشيوخ.