فريق مصري يحصد المركز الأول في أبحاث علاج كورونا بجامعة ليفربول

حصل فريق مصري من جامعتي بنها وكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجزار، أستاذ الصدر المتفرغ، عميد كلية طب بنها الأسبق، على المركز الأول في حلقة بحثية أجرتها جامعة ليفربول، شارك فيها علماء من أمريكا وفرنسا والهند وباكستان والعراق وبنجلاديش وإستراليا، حول فاعلية عقار إيفرميكتين لعلاج فيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد الجزار إلى أن العقار إيفرميكتين كان في الأصل عام 1980 علاجا بيطريا للديدان في الحيوانات، وفي عام 1984 تم استخدامه بشريا لعلاج الطفيليات والجرب وقمل الشعر في الإنسان.

وفي 14 مارس، وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدامه لعلاج كورونا بعد التجارب على الحيوانات، وقام الفريق البحثي المصري، بقيادة الدكتور أحمد الجزار، بتسجيل البحث في لجنة الأخلاقيات للبحث العلمي.

وفي 8 يونيو بدأت التجارب السريرية على مرضي كورونا البسيطة والمتوسطة والشديدة، وثبتت فاعلية الدواء في علاج كورونا بنسبة 99% في الحالات البسيطة والمتوسطة ونسبة 96% في الحالات الشديدة، التي بدأت العلاج متأخرا، وتم رفع البحث على مربع البحث العلمي، تمهيدا لنشره في مجلة نيتشر الدولية يوم 16 نوفمبر.

واستطرد الجزار، أنه بمجرد رفع البحث توالت ردود الأفعال الدولية الإيجابية لأهمية البحث، حيث تمت الدعوة من جامعة ليفربول لمناقشة الأبحاث العلمية الثمانية حول العالم في هذا المجال، من مصر وأمريكا وفرنسا والهند وباكستان والعراق وبنجالاديش وإستراليا، وعقد هذا التقييم من جامعة ليفربول أمس الخميس، حيث قام كل باحث بعرض بحثه وفي النهاية صدر قرار تقييم جامعة ليفربول بحصول البحث المصري علي المركز الأول.

أيضا قامت المجلة الدولية للصحة العامة وطب المجتمع، والمجلة الدولية للعلوم البيولوجية وأبحاث الأدوية، باختيارالدكتور أحمد الجزار، محكم أبحاث في هذه المجلات، كما تمت دعوته من جامعة فرنسا لورشة عمل عبر الفيديو كونفرانس مع باحثين من أمريكا وإستراليا وفرنسا ومصر قريبا.

وأكمل الجزار، أن الفريق اختبر العقار على 400 مريض و 200 مخالط، مشيرا إلى أنه يمكن للعقار أن يقضي على الفيروس بنسبة 100% في الأسبوع الأول عندما يشعر المريض باحتقان في الحلق وتكسير عظام، وفي الأسبوع الثاني عندما تبدأ الكحة يمكن القضاء عليه بنسية 90% وتقل الفاعلية بتأخر الحالة.