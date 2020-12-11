بعد وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا.. نواب الشيوخ: إنجاز حقيقي

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية النجاحات التى تحققها مصر على كافة المستويات الداخلية والخارجية.

وأشاروا إلى أن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير الصيني لدى مصر والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر، دليل على قوة مصر وحرصها على حماية ورعاية مواطنيها، ولاسيما أنها تعد الدولة الآولى فى القارة الإفريقية التي تحصل على لقاح فيروس كورونا.

وقال طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعيش العصر الذهبى لاهتمام الدولة بصحة المواطن، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهدًا سياسيًا وعلميًا للحصول على اللقاح، رغم أن معظم دول العالم مازالت مرتبكة أمام الفيروس الخطير.

وأشار "تهامي"، إلى أن وصول أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هو تأكيد على أننا تجاوزنا مراحل الإهمال الطبي، وعبورنا إلى مرحلة احتلال الملف الطبي لقمة أولويات الدولة، وهو الملف الأصعب فى كل العهود، التى كانت تمنح «صحة المواطن» ترتيبًا متأخرًا في سلم الأولويات، بسبب الإختناق الاقتصادي، والزيادة الكبيرة في عدد السكان، وقلة الموارد، إلا أن الحقيقة التى يجب أن تقال،هى أن الرئيس السيسى جاء إلى السلطة حاملاً هذا الملف ضمن التحديات الأساسية التى تجب مواجهتها بغض النظر عن التكلفة، أوالصعوبات التي تواجه المسئول للحصول لمواطنيه على العلاج المناسب.

الملف الطبي يحمل إنجازات مهمة

وأوضح، أن الملف الطبي يحمل إنجازات مهمة قامت بها الدولة، وكانت البداية المبشرة مع مواجهة الالتهاب الكبدي الوبائي، مواجهة حاسمة، حيث شهدنا لأول مرة الحصول على علاج نهائى لهذا المرض العضال، ورأينا مرضى الالتهاب الكبدى، يعالجون بدواء يحافظ على حياتهم بعدما كان مريض الإلتهاب الكبدى ليس له إلا مصير واحد وهو تطور حالته إلى الفشل الكبدي والموت البطىء، وكان يمثل عبئًا كبيرًا على أسرته ومجتمعه صحيًا وماديًا.

ولفت، إلى أن الحملات التى نظمتها وزارة الصحة، ضمن حملة«100 مليون صحة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض، أسفرت عن فحص 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات، والكشف عن فيرس سى بين 3,2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية، وفحص 10,7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة، مضيفًا: "لاننسى النتائج التي أسفرت عن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأهمها القدرة على مواجهة المرض قبل أن ينتشر في باقي الجسم".

من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية لعبت الدور الرئيس فى توجيه الحكومة للاهتمام بصحة المواطن، لاسيما في ظل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في الفصل التشريعى الآول.

وأضافت، أن مصر تثبت كل يوم للعالم أنها دولة قوية قادرة على تخطى الصعاب، لافتة إلى أن صحة المواطن خط أحمر.

وأشارت في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن حصول مصر على اللقاح لمواجهة كورونا هو إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية في دعم الملف الصحى للمصريين، موضحة أنه بموجب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سيكون اللقاح متاح لعدد من الفئات وفى مقدمتها الآطباء باعتبارهم الجبهة الرئيسية فى مواجهة هذا الوباء، ثم أصحاب الآمراض المزمنة.

المتعافين من كورونا ليسوا بحاجة إلى اللقاح

وشددت "عفيفي"، على أن المتعافين من فيروس كورونا ليسوا بحاجة إلى الحصول على هذا اللقاح، لاسيما أن الآبحاث التي أجريت على اللقاح الصيني، أوضحت أن المُصاب من قبل اكتسب مناعة ضد الفيروس، مبينه إلى أن مصر تعد الدولة الآولى إفريقيا في الحصول على اللقاح.

يذكر أن مصر كانت استقبلت أمس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير الصيني لدى مصر والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.