بالفيديو.. كيفية تنشيط خاصية التحدث مع سيارات BMW

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو شرحت فيه كيفية تفعيل نظام التحدث مع السيارة Amazon Alexa بإستخدام نظام التشغيل BMW 7.

ويتم تفعيلة عن طريق التأكد من تسجيل الدخول باستخدام أسم المستخدم نظام BMW المستخدم في تطبيق My BMW، ثم انتقل إلى: "CAR" و "الإعدادات" و "الإعدادات العامة" و "المساعد الشخصي" و "التحكم الصوتي" وتأكد من تحديد المربعات "معالجة الكلام عبر الإنترنت".

من خلال تحديد المربع "كلمة التنشيط"، تكون Alexa جاهزة للرد عليك في أي وقت، ثم إقران الجهاز المحمول بالسيارة عبر البلوتوث، في سيارات BMW التي تعمل بنظام التشغيل 7، ثم الانتقل إلى "COM" و"الأجهزة المحمولة" و"جهاز جديد" وحدد "المكالمات الهاتفية والصوت".

ويمكن استخدام وظائف Alexa في بث الموسيقى الخاصة بك كما أو إجراء مكالمات هاتفية، أو تشغيل مكيف السيارة وغيره من الأوامر داخل السيارة.

حيث أن بعد تحديد "كلمة التنشيط" ، فقط قل "Alexa" متبوعًا بأمرك مباشرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنشيط Alexa بالضغط على زر تشغيل الكلام الموجود على عجلة القيادة ثم قول "Alexa".

وتعتبر شركة BMW من كبرى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، والتي تضم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفية داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السياراتحول العالم

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV.

وبدأت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.