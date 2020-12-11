تنمية المشروعات: ريادة الأعمال تستلزم الابتكار في الأفكار والمصنوعات

قال الدكتور الدكتور طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن ريادة الإعمال تعني الابتكار في الأفكار والمصنوعات التي يتم إنتاجها، وهي ذات قيمة مضافة عالية يهتم بهم الجهاز بشكل مكثف وقوى لنمو مثل تلك الأعمال.

وأضاف "شاش"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الجهاز يهتم بهذا البعد وله تم تخصيص 800 مليون جنيه يتم صرفهم في عامان لهذا النوع من التمويل، حيث أنه لا يجوز معه الإقراض العادي ولكن يتم شراء حصص من الشركات: "لو راح بنك محدش هيموله لأنه هيكون له احتمالات مخاطر عالية وملهوش سابقة أعمال".

وأوضح، أن شركات رأس مال المخاطر تدخل لانتقاء مثل تلك الأفكار وتدعمها وتكون شريكة معها وتقوم بالتمويل وبعد فترة تقوم ببيع حصتها في الشركة وتذهب للاستثمار في شركات أخرى، ولذا اهتم الجهاز بمثل تلك الأفكار ويتم في إطارها تنقية الأفكار الجيدة للعمل عليها وتطويرها.

وأكد، أن هناك قانون تم إصداره العام الجاري يتم خلاله تعريف الفارق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن كان رأس ماله 50 ألف فسيتطيع البدء في مشروع متناهي الصغر، وزيادات مضطردة في المشروعات الأكبر من ذلك.

وأشار "شاش"، إلى أن الجهاز يتعامل مع كل شائح المشروعات ويتم إعطاء قروض بداية من ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه، ويتم الوصول لكافة الجهات عبر الحلقات الوسيطة مثل الجمعيات الأهلية وبعض البنوك.

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: "كل الشرائح بالنسبة لينا هما أصحاب مشروعات، ولا يوجد لدينا شروط سوى الجدية والمثابرة وده بيبان وهو جاي يتكلم عن مشروعه ولو عنده خلفية ويتم إجراء استعلام على مثل تلك الأشخاص في مناطقهم ومن البنوك، ويهمنا أن الفلوس اللي تروح ترجع لأنها لو مرجعتش مش هنديها لواحد تاني، ومحتاجين القطاع ده يكبر".