استشاري تنمية بشرية: "لا أنصح بترك العمل في شركة من أجل مشاريع خاصة.. مش كل الناس مؤهلة"

قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، إن كافة البشر ليسوا مؤهلين ليكونوا رواد الأعمال الخاص، حيث يستلزم ذلك انتهاز الفرص والجرأة في اتخاذ القرارات والإبداع في اتخاذ القرارات، باستراتيجية تطلق على هؤلاء وتسمي بـ"المحيطات الزرقاء".

وأضاف "يوسف"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه لا يوجد شيء في مجال الاستثمارات مضمون بنسبة 100%، موضحًا أنه يجب على الأشخاص الذين يسعون للعمل بشكل خاص أن يستمروا في أعمالهم بالشركة مع العمل على تطوير عمله الخاص.

وأوضح، أن المثابرة هي الجزء الأهم في رواد الأعمال وإنتاج المشروعات الصغيرة، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفلست شركاته 6 مرات ولكنه دائما ما كان ينجح في الصعود مرة أخرى بسبب المثابرة.

وأكد، أن فكر ريادة الأعمال يستلزم المخاطرة والمثابرة والبحث عن الفرص والعمل عليها بالشكل الصحيح حتى ينجحوا في أعمالهم الخاصة، لافتا إلى أنه يجب البحث قبل البدء في المشروعات بأن يكونوا على دراية بالمجالات التي يستلزمها قطاع الدولة حتى ينجح في التسويق للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها.

وأشار "يوسف"، إلى أن تسويق المنتجات هو أحد أهم المتطلبات التي يسلتزمها مجالات ريادة الأعمال عبر مختلف الطرق، ولا يجوز الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي وحدها، ولكنه يجب التركيز على المواطنين في الشوارع والحياة اليومية.

وتابع أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية،: "قبل ما انزل أعمل المنتج، واستراتيجية المحيطات الزرقاء بعتمد على بعض الأشياء مثل الزيادة في المنتج مقابل المنتج المنافس، وتقليل ما ينفر الزبائن من المنتج الآخر، ووضع كل ما هو جديد لا يوجد عند البائع المنافس له".