خطوط الإنتاج جاهزة.. الصحة: نتفاوض لتصنيع اللقاح الصيني لمصر وإفريقيا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تسعى مع شركة "سينوفاك" لتصنيع اللقاح الصيني "سينوفارم" لمصر وإفريقيا، مشددة على أن خطوط الإنتاج جاهزة للتصنيع، ويتم التفاوض حاليًا على بعض الأمور المالية، حيث حصلت مصر على الموافقات التشريعية للتصنيع.

وأضافت "زايد"، في مداخلة مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أن السفير الصيني بالقاهرة على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية لظهور التصنيع في أقرب وقت.

ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعاونها مع مصر في الحصول على لقاح فيروس كورونا، والمعروف باسم "سينوفارم"، أو "اللقاح الصيني"، لافتة إلى أن مصر عملت معها في مجال الأبحاث الإكلينيكية، من خلال شركة وسيطة بين مصر وبين "سينوفارم"، وعملوا معا بكل شفافية، وأتاحوا لمصر الحصول على اللقاحات.

وأكدت، أن هذا نوعًا من التضامن بين مصر والإمارات تظهر في وقت الصعاب، لافتة إلى أن العلاقة مع الصين كانت تعتمد على التضامن معها في بداية الأزمة، عندما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسفر وزيرة الصحة إلى هناك، حتى في وقت الأزمة في مصر، كانت القاهرة تعتبر السفير الصيني "كأنه واحد مننا"، وعندما تطلب منه أي شيء يبادر بالمساعدة فيه.

وكشفت، أن أول جرعة لقاح ستكون خلال أيام، لافتة إلى أن التلقيح اختياري وليس إجباري، من خلال التسجيل عبر موقع إلكتروني، معربة عن أملها في أن يحمي الناس من الفيروس، مشددة على أن مصر قادرة وعظيمة ليس في مجال الصحة فقط، ولكن في كل المجالات.

وكانت استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.