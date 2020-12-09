الصحة العالمية: لم نعتمد أي لقاح لكورونا حتى الآن

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن ظهور لقاح كورونا يمثل بارقة أمل، إذ أن هناك أكثر من لقاح أنهى المرحلة الثالثة من التجارب، مشددًا على أن المنظمة لم تعتمد أيًا من هذه اللقاحات، وأنها مازالت تدرس فاعلية ومأمونية اللقاح، بالرغم من أن الشركات المصنعة كبرى ولها سمعتها.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن اللقاح يجب أن يمر بثلاث مراحل إكلينيكية، موضحًا أن عدم اعتماد المنظمة أي من لقاحات كورونا لا يعني أنها ترفضها، لكنها مازالت قيد الدراسة بشكل كافٍ، والتأكد من أن التجارب الإكلينيكية جرت بشكل صحيح وعلمي، وقدرته على إنتاج أجسام مضادة لدى الأشخاص الذين يستخدمونه، وأن تستمر لفترة زمنية معقولة، وأنه لا يسبب أي أعراض خطيرة.

وتابع: "لا يوجد لقاح أو علاج في العالم يحمي الجسم بنسبة 100%، لكن هناك على الأقل نسبة يجب أن تكون مقبولة دوليًا مقارنة بالتكلفة، ومن ثم فإن المنظمة تعمل على مراجعة البيانات المتاحة وتقرير قبول اللقاحات أو رفضها".

وأردف أن بعض لقاحات كورونا يكفي المريض جرعة واحدة منها، ولقاحات أخرى يكون المريض في حاجة إلى جرعة أخرى منشطة لكي تعطي مناعة لفترة أطول بكثير من الأولى: "حتى الآن، لدينا لقاح في حاجة إلى جرعتين، وبقية اللقاحات عبارة عن جرعة واحدة، وجرى تسريع وتيرة إنتاج اللقاحات، فكان إنتاج لقاح واحد يستغرق 10 سنوات، لكن لقاح كورونا جرى إنتاجه خلال 10 أشهر".