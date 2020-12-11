غلق محل وتحرير 8 محاضر ضد كافتيريات بالبحيرة لمخالفتها إجراءات كورونا

نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهوروالرحمانية وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال طريق، ثابتة ومتحركة.

وفي مدينة دمنهور، جرى رفع 196 حالة إشغال مخالفة بالميادين والشوارع بوسط مدينة دمنهور، وفي حوش عيسى تم إزالة 54 حالة إشغال طريق من الشوارع بمناطق المرور وكوبري خلف وشارع 23 يوليو ووسط المدينة.

كما تم تحرير 8 محاضر مخالفة لبعض الكافتيريات، ومصادرة 26 شيشة، وإغلاق محل سروجي سيارات، لمخالفة مواعيد الإغلاق الرسمية، وعدم استخراج التراخيص اللازمة للنشاط الخاص به بالرحمانية.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي وقت سابق، شنت الوحدة المحلية بحوش عيسى، بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، حملة موسعة لإغلاق السناتر ومقار الدروس الخصوصية، في إطار توجهات الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

أسفرت الحملة عن إغلاق ٤ سناتر للدروس، وتشميعها بالشمع الأحمر، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفي وقت سابق، شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عدداً من الحملات على "سناتر" الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 5 مراكز، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، والإدارة التعليمية بالبحيرة، حملة موسعة أغلقت خلالها 5 مراكز للدروس الخصوصية.

وقال اللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، إن اللجنة مرت على أماكن تواجد السناتر بأحياء "الطَفلة"، و"يَكن"، وجرى عمل حصر لها، ومداهمة 5 مراكز وإغلاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، بشأن الحد من التجمعات والتزاحم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".