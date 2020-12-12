النبات السحري بالبحر الأحمر يزرع بماء الصرف ويستخرج منه وقود الطائرات

يطلقون عليه في البحر الأحمر "النبات السحري"، نظرا لتعدد فوائده وأهميته في إنتاج الوقود الحيوي وصناعة وقود الطائرات والبتروكيماويات، بالإضافة إلى استخدامه في الأعلاف والأسمدة العضوية ويزرع في التربة ذات ملوحة عالية والتي تناسب محافظة البحر الأحمر في الصحاري الشاسعة.

إنه نبات "الجوجوبا"، والتي تتناسب الظروف المناخية بالبحر الأحمر في زراعته، حيث أن تلك النباتات تتحمل نسبة الملوحة العالية والعطش ودرجات الحرارة المرتفعة، وتستخدم هذه المحاصيل فى إنتاج الوقود الحيوي ووقود الطائرات والأسمدة وتبدأ عملية الإنتاج بعد مرور ثلاث سنوات من الزراعة.

وأوضح دكتور أحمد غلاب الخبير البيئي، أن «الجوجوبا» من النباتات المهمة التي بدأت الدولة التوسّع في زراعاتها، خاصة أن «زيت بذرة الجوجوبا» يعتبر مادة خام لصناعات عديدة في مجالات التجميل والطب وصناعة الدواء والمبيدات الحشرية وصناعات البويات والحبر والورنيش والزيوت، كما أنه البديل لزيت كبد الحوت، ما يجعله مفيدا في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية.

وعقدت محافظة البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مشتركا مع هيئة تنمية الصعيد، لزراعة 1000 فدان من نباتات (الجوجوبا) مما يساعد بدوره إلى خلق فرص عمل للشباب.

وقال عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن مشكلة الصرف الصحى ستحل من خلال إقامة زراعات لنحو 100‪0 فدان من نبات الجوجوبا على المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، لافتًا إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في البحر الأحمر تستهدف الحفاظ على البيئة السياحية الفريدة، مع ضرورة توجيه جميع الأنشطة التعدينية والصناعية غرب سلاسل جبال المحافظة.

وتدرس أجهزة مدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر برئاسة هدى المغربي، زراعته باستخدام المياه الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زراعة نبات الجوجوبا وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه الناتجة من الصرف والاستفادة من مياه الصرف المعالج في الزراعات الشجري لإنتاج نبات الجوجوبا السحري وذلك للاستفادة منه في إنتاج الوقود الحيوي واستخراج زيوت الجوجوبا والتي تدخل في صناعة وقود الطائرات والبتروكيماويات، والأعلاف والأسمدة العضوية.

وكشفت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، أن استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الجوجوبا والجاتروفا، سيؤدي إلى حل مشكلة الصرف الصحي واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها مما يخلق فرص عمل للشباب وتوفير الوقود العصري.

وأكدت "المغربي"، على التنسيق مع اللواء حسن العفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية والاستراتيجية لمناقشة استغلال مياه الصرف المعالج في زراعة نبات الجوجوبا.