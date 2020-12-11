استقرار أسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 24 بـ918 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 11 ديسمبر، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند نفس الأسعار التي وردت صباح اليوم، فسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة 803 جنيهات، وهي نفس الأسعار التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و424 جنيها.

وكانت أسعار الذهب سجلت انخفاض كبيراً بمقدار 15 جنيها، خلال نهاية تعاملات الأربعاء الماضي الموافق 9 ديسمبر، وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر 59.27 دولار أمريكي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 51.86 دولار أمريكي، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 44.45 دولار أمريكي.

نصائح لشراء الذهب

نصح وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، المقبلين على شراء الذهب، بالتوجه لشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وأشار إلى إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مرة أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية، موضحا أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.