عمر طاهر: طرح ديوان "الصغرى 7" مجانا خدم العمل والمتلقي

أوضح الكاتب عمر طاهر، أن إتاحة منتجه الفني الجديد ديوان "الصغرى 7"، بسهولة وبشكل مجاني، خدمت العمل وخدمت المتلقي أيضًا، قائلا "الديوان وصل للناس بشكل أسرع".

وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة "TeN"، أن هذا الديوان، على مستوى الشعر فهو السادس، وعلى مستوى الكتب الصوتية فهو الثاني، لكن الأول كان مع تطبيق ما اشتراكه بمقابل مادي، لكن كتابه الصوتي الجديد، أتيح على موقع "ساوند كلاود" مجانًا بدون مقابل.

وأشار الكاتب، إلى أنه يحاول من خلال هذا الديوان، أن يكمل ما بدأه في السابق من اهتمام بشعر العامية بشكل أكبر، والاهتمام بتفاصيل المجتمع البسيطة الإنسانية الصغيرة، وكيف نستطيع استكشاف الحياة "المستخبية"، مؤكدًا أن هذا ما يحاول أن يبني عليه مشروع قصيدته.

وأكد "طاهر"، أنه لا يصدر أعماله بناء على انتشار المهرجانات أو معرض الكتاب، بل يحاول الابتعاد عن زحام الإصدرات في تلك التوقيتات، لأن هذا يؤثر بشكل سلبي على الأعمال الأدبية، مضيفًا: "خطة العمل والنشر الحمد لله ماشية زي ما كنت موضوعة، وكل حاجة تطلع في ميعادها بإذن الله".

وصرح بأن عام 2020 كان ظاهرها صعب، ولكن من الداخل، مليئة بالدعوات التفكير والتأمل والعمل وللقراءة وإعادة الحسابات، فقد كانت على المستوى الإنساني كان عام ثقيلا من الخارج، لكن من داخلها كانت مفيدة لمن قرر أن يتعامل معها من هذا المنطلق.

ونعى "طاهر" الكاتب الراحل الدكتور نبيل فاروق، قائلا: "الله يرحمه لم يكن مجرد كاتب، فعند تامل طريقه ومشوراه، هو شخص مكافح ومنتج وحارب ومؤثر وصاحب إنتاج غزير، على كل المستويات، صحفيا وأدبيا، ومرتبط مع أجيال من القراء (طفولة ومراهقة وشباب) ومؤثر على مستوى توجيه إللى اشتغلو في الكتابة، تحمل الكثير من السخافات والمغالطات،بمنتهى البشاشة".