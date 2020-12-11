هل يحصل طلاب المدارس على لقاح كورونا؟.. مصدر بالصحة يجيب

حسم مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، الجدل الذي انتشر في الساعات القليلة بشأن السماح لطلاب المدارس بأخذ لقاح فيروس كورونا الصيني، بسبب التخوفات من قبل أولياء الأمور.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه حتى الآن الطلاب ليسوا من الفئات التي ستصل لها اللقاح الصيني أو غيره.

وتابع المصدر، أن الخطورة لدى طلاب المدارس منخفضة جدًا ونادر حدوث مضاعفات للأطفال، مضيفًا "حتى الآن حالات الإصابة بين الطلاب قليلة جدا جدا مع انخفاض الخطر، بعض شهور مش هيكون ليه داعي أنهم ياخدوا"، مؤكدًا أن حالات الوفاة بالفيروس بين طلاب المدارس نادرة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مطار القاهرة، مساء أمس، الدفعة الأولى من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتصريحات وزيرة الصحة أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.