اليوم.. إرسال المستخدم وكلمة مرور الاختبارات التدريبية لأولى ثانوي

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه بداية من اليوم السبت، سيتمّ إرسال كلا من اسم المستخدم وكلمة المرور لطلاب الصف الأول الثانوي على البريد الإلكتروني، حتى يتمكّنوا من إجراء الاختبارات التدريبية الثلاثاء المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من ديسمبر الحالي، دون درجات، من أجل يتعود الطلاب على نظام التعليم الجديد وطريقة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، إضافة إلى اختبار الوزارة لمنصة الامتحان والشبكات وأجهزة التابلت.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّه سيتمّ الإعلان أيضًا عن موقع إلكتروني من أجل استعلام الطلاب الذين لم يصل إليهم كلمة المرور واسم المستخدم عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أنَّها ستوفر مركز للدعم الفني على كلا من الهاتف وبرنامج "واتس آب".

"التعليم": أسئلة الاختبارات التجريبية مُبسطة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ملامح الاختبارات التجريبية التي سيخوضها طلاب الصف الأول الثانوي منذ الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر، وحتى يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري، ومن أهم الملامح أنَّه سيكون تجريبيًا دون احتساب درجاته، بحيث يؤدي الطالب الامتحان إلكترونيًا من أن أجل التعرف على مستواه الحقيقي قبل أداء الاختبارات النظرية للفصل الدراسي الأول.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّها أتاحت الفرصة أمام الطلاب أن يؤدوا الامتحانات التجريبية سواء من داخل المدرسة أو المنزل أو أي مكان أخر دون التقيد بمكان مُحدد، كما أنَّها أتاحت 12 ساعة يوميًا وفقًا للجدول المُعلن للطالب حتى يتمكن من إجراء الامتحانات دون التقيد بزمن مُحدد، أي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ أسئلة الامتحانات التدريبية ستأتي مُبسطة، وفقًا لأجزاء المنهج الذي درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى موعد الامتحانات، وناشدت الطلاب بأن يؤدوا الاختبارات بجدية تامة حتى يتعودوا على نظام الأسئلة الجديد.