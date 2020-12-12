الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية الثلاثاء والأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ التنبؤات التي تخرج من الهيئة العامة للأرصاد تكون كلها دقيقة بنسبة 100%، مشيرا إلى أنَّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة تضعف، ويجب على المواطنين متابعة كل التحديثات التي تصدر من الهيئة.

أمطار على القطاع الغربي للبلاد تمتد إلى مناطق قريبة من الإسكندرية اليوم

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، "شهد اليوم السبت رياح جنوبية غربية محملة بكميات من الأتربة من الصحراء الغربية على سواحلنا الشمالية الغربية، وتمتد لمناطق من الوجه البحري والقاهرة ثم سقوط أمطار على القطاع الغربي للبلاد السلوم، ومطروح، وتمتد إلى مناطق قريبة من الإسكندرية".

وتابع أنَّ "فرص الأمطار اليوم خفيفة، وشاهدناها في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة وشمال الصعيد، وهذا ما نوهنا عنه أمس في النشرة اليومية، هي أمطار خفيفة وغير مؤثرة إلا في المناطق التي سقطت فيها الأمطار الخفيفة فقط".

وأكّد أنَّ حالة عدم الاستقرار تمتد معنا حتى أيام الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، وما زالت ارتفاعات درجات الحرارة هي السمة الأساسية يومي السبت والأحد، وتنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الإثنين، لافتًا إلى أنَّه بالنسبة لدرجات الحرارة والرمال المثارة مستمرة حتى يوم الإثنين على كل السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وكل هذه الأماكن ستنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية بسبب إثارة الرمال والأتربة، وفرص الأمطار تبدأ من اليوم على المنطقة الغربية وتمتد تدريجيًا على المناطق الداخلية.

وأشار إلى أنَّ الأمطار ستكون غزيرة على السواحل الشمالية والقريبة من البحر المتوسط، بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة سقوط الأمطار ومتوسطة على الدلتا، ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.