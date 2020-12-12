ضبط 112قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 23 متهمًا، وتنفيذ 46942 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 5230 محكومًا عليه.

كما ضبط 112 قضية مخدرات بحوزة 121 متهمًا، و9 هاربين، و14 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 333 دراجة نارية مخالفة، و24595 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى ضبط تشكيلين عصابيين، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.