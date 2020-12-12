بمؤهلات وبدون.. كيف تحصل على وظيفة بتأمينات لو عمرك أكبر من 18 سنة؟

أعنلت مبادرة "طور"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها على مدار الأسبوع الجاري، للعمل في عدد من التخصصات المختلفة بمرتبات مجزية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل متقيات التوظيف التي تم الإعلان عنها وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كالتالي:

وظائف شركة ريتش فود

أعلنت شركة ريتش فود عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة ريتش فود للصناعات الغذائية على العنوان قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الأولى مصنع ريتش فوودز للأغذية، وذلك يوم الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال الشهر من الساعة 10 ص إلى 3 عصرا.

الوظائف المتاحة

- عامل إنتاج، يقف على خط إنتاج مكنة إنتاج مثل التغليف والأفران.

- عامل مخزن، لرص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ.

- أمين مخزن.

- محاسب عام (خبرة 3 سنوات).

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو إعدادي ما عدا أمين المخزن مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون المتقدمين للوظيفة حاصلين على مؤهل عالي قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب مجزي حسب الوظيفة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات.

- توفر الشركة وجبة ساخنة.

وظائف سلسلة فروع محلات كشري سيد حنفي

أعلنت سلسلة فروع محلات كشري سيد حنفي عن اليوم المفتوح للتوظيف بشركة سيد حنفي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، بمركز شباب أرض اللواء بجوار مكتب بريد أرض اللواء والوحدة الصحية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

الوظائف المتاحة

- مساعدون مديرون لديهم خبرة.

- كاشير.

- كابتن صالة.

- عضو فريق ومقدم طلبات وويتر.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط للطلبة والخريجين.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين مرتبا مجزيا.

- تمنح الشركة العاملين حوافز شهرية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بدل انتقال.

- توفر وجبة يوميا للعاملين.

- توفر الشركة للعاملين سكنا للمغتربين.

- فرص للعمل بفروع الشركة بالكويت.

- يوجد فرص للترقي وزيادة سنوية للراتب.

- يوم إجازة أسبوعية.