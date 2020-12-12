تكاثف الغيوم والسحب بالغردقة ورفع درجة الاستعداد القصوى

شهدت مدينة الغردقة، اليوم السبت، تكاثف السحب والغيوم، وانخفاض درجات الحرارة، مع توقع بعدم استقرار في الأحوال الجوية بمدن محافظة البحر الأحمر.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ، واستعدت لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع تقلبات الأحوال الجوية.

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مسؤولي المياه الجوفية، بالتأكيد على جاهزية مشروعات الحماية من السيول، بنطاق المحافظة، بداية من الزعفرانة شمالاً حتى حلايب وشلاتين جنوبًا، استعدادًا لموسم الشتاء المقبل.

وتم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء، بداية من قرية الزعفرانة شمالًا وحتى رأس حدربة جنوبًا، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية والمطارات والمنشآت العامة والفنادق.

كانت محافظة البحر الأحمر أعلنت استعدادها لمواجهة أخطار السيول، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه الجوفية، بإنشاء 28 سدًا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزًا ترابيًا، وقناة صناعية، استعدادًا لهبوط الأمطار ومواجهة السيول بمدن المحافظة، حيث تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجزًا ترابيًا، وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استعرض الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما جرى استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة المقبلة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أن ما قامت به المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات، أسهم بشكل كبير في حماية مدينة الغردقة ومدن المحافظة من السيول حال حدوثها، مشددًا على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أي أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.