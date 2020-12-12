ضبط اثنين انتحلا صفة ضباط شرطة بالرمل للسرقة: "خدوا المتهم في توك توك"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بأحد الشوارع بدائرة القسم.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول المنتزه).

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنَّه نظراً لعلمهما بسابقة اتهام المجني عليه في العديد من القضايا، واستوقفاه بادعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتاداه لداخل "توك توك"، وتوجها به لمكان الواقعة واستمرا في التعدي عليه، واستوليا منه على مبلغ مالي، وفي أثناء ذلك أُصيب المجني عليه بحالة إعياء فألقاه خارج "التوك توك" وفرا هربًا.

أمكّن ضبط "التوك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة وكذا (سائق المركبة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.