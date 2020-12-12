تفاصيل امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية: التحريري يوم 23 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، والتي من المقرر عقدها شهر يناير القادم.

"الوطن" تستعرض أبرز ملامح امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم:

- تقييم طلاب الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي عن طريق اختبارات تحريرية.

- لا مجال للأبحاث في تقييم الطلاب على مستوى جميع المدارس بمحافظات الجمهورية.

- تبدأ الاختبارات التحريرية لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 23 من يناير القادم على أن تنتهي الامتحانات قبل يوم 5 فبراير وهو الموعد الذي حددته "التعليم" لليوم الأخير للامتحانات الفصل الدراسي الأول.

- الطالب يدفع 150 جنيهًا رسوم دخول الامتحان.

- أسئلة الامتحانات تقيس تحصيل الطالب وفهمه للمواد العلمية التي درسها.

- يحرر طالب الشهادة الإعدادية استمارة الامتحان بخط يده، على أن تتضمن اسم الطالب رباعي، و3 صور للطالب، مع الاستمارة المُدون عليها اسمه رباعيًا بالكمبيوتر.

- سيتمّ اعتماد الاستمارة التي حررها الطالب بخاتم الشعار، وختم صورة الطالب الموجودة بالاستمارة، مع إرفاق صورتين واضحتين من شهادة ميلاده داخل الاستمارة، على أن تكون مختومة صورة طبق الأصل.

- تلتزم كل محافظة بتحديد جدول الامتحانات الخاص بطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

- تلتزم كل محافظة بتطبيق كل الإجراءات الوقائية بالمدارس أثناء إجراء الامتحانات، من أجل المحافظة على صحة وسلامة جميع الأفراد من طلاب ومراقبين ومشرفين من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكّد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواعيدها المعلنة يوم 23 من شهر يناير القادم دون أي إلغاء أو تأجيل، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد سبب يستدعي لتأجيل الامتحانات.