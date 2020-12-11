العليا للفيروسات: نسب الإشغال بالمستشفيات الجامعية متوسطة

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغال بالأسرة المخصصة لحالات عزل كورونا المستجد "كوفيد 19"، مازالت متوسطة، ولا توجد أي مشكلات بشأنها أو نقصها، وكذلك الأسرة المخصصة للرعاية المركز والمتوسطة بسيطة ولا توجد مقارنة بالنسب التي كانت في الموجة الأولى.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن هناك تنسيقا تاما يجرى حاليا مع وزارة الصحة بشأن متابعة المستجدات المتعلقة بنسب الزيادة بعدد الأسرة لكورونا المستجد، منوها إلى أن المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، والأطقم الطبية أصبح لديها القدرة الكافية والخبرة التي تؤهلها للتعامل مع أزمة كورونا باحترافية شديدة.

العليا للفيروسات: بدء التجارب الإكلينيكة للقاح الروسي على المتبرعين خلال أيام بالمستشفيات الجامعية

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستبدأ خلال أيام التجارب الإكلينيكية للقاح الروسي على المتبرعين، موضحا أن المستشفيات الجامعية منوطة بتجهيز قوائم المتبرعين واشتراطاتهم ومتابعتهم، لافتا إلى أن التجارب ستكون في المرحلة الأولى بالمستشفيات الكبرى قصر العيني ومستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، والمنصورة بالزقازيق وأسيوط.

وناشد عضو العليا للفيروسات المواطينن الفترة المقبلة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ولفت وزير الصحة الأسبق، إلى أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تجرى دوريا تحديث البروتوكولات العلاجية التي يتم التعامل بها مع مرضى كورونا بمستشفيات العزل، منوها إلى أنه تم التوسع في استخدام عقار "الرديمسفير"، لجميع الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة، وكذلك التوسع في استخدام المضادات الحيوية المستخدمة في تقليل أعراض أمراض الإنفلونزا العادية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض الإنفلونزا العادية تتشابه مع أعراض كورونا.