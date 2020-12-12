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"النقل" عن غلق ميناء أرقين: بسبب إضراب أطباء السودان.. وأعيد فتحه

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الوطن
12:53 م | السبت 12 ديسمبر 2020
كامل الوزير

كامل الوزير

ردت وزارة النقل، على ما تداولته المواقع الالكترونية أمس الجمعة تحت عنوان "السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب".

وذكرت وزارة النقل، في بيان لها ظهر اليوم، أنَّ الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تواصل هاتفياً مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني الذي أوضح أنَّ ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ.

ووفق بيان وزارة النقل، تمّ غلق معبر أرقين من الجانب السوداني لعدة ساعات، وتمّ إنهاء الاضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية في الاتجاهين.

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