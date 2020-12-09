أعلن مجلس أمناء جهاز تنمية مدينة بدر، استكمال ملف منظومة النقل الجماعي لخدمة سكان المدينة، عبر تشغيل خط رقم 1 «بدر _ العاصمة الإدارية الجديدة»، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين مجلس الأمناء وجهاز المدينة وشركة سوبر جيت، لاستكمال منظومة نقل على أعلى مستوى لسكان المدينة.

وأكدت مصادر مطلعة بجهاز مدينة بدر، أنه تم معاينة السيارات اللتي ستعمل على الخط الجديد، كما تم الاتفاق على تشغيل خط باص سوبر جيت بين مدينة بدر والعاصمة الإدارة، بأحدث سيارات من أسطول الشركة، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، واللواء صبري عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت، وعبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس الأمناء، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز المدينة.

"الوطن" تنشر تفاصيل أولى رحلات أوتوبيسات النقل الجماعي للعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن مواعيد تشغيل الخط بداية من الساعه «5 صباحا 6.30 / 7.30 من ساحة النرجس الإسكان الإجتماعي من العاصمة أول الحي الحكومي 3 عصرا / 4.30 / 5.30» وأن سعر تذكرة الركوب 20 جنيها فقط لا غير.

كانت وزارة النقل تعاقدت مع شركة مرسيدس على توريد 20 أوتوبيسا، كمرحلة أولى لسلسلة التعاقدات التي سيتم إبرامها لصالح شبكة المواصلات داخل العاصمة.

ويعمل بعض هذه الأوتوبيسات بالغاز والبعض بالديزل، والنوع الثالث «كهرباء/ ديزل» وتعمل وفق آلية فنية محددة، وهذه النوعية من الأوتوبيسات تحقق توطين لصناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير.

تتمتع السيارات الجديدة بأنها مُكيّفة الهواء وبها واي فاي وشاشات عرض وكاميرات

يذكر أن الـ20 أوتوبيسا التي سيتم التعاقد عليها ذات إمكانات حديثة، حيث يتسع الأوتوبيس الواحد لـ 100 راكب (جلوسا ووقوفا)، وتتمتع بأنها مُكيّفة الهواء وبها واي فاي وشاشات عرض وكاميرات، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة لكونها تعمل بالغاز الطبيعي، وتضمن أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أوتوبيسات مُطابقة لأحدث المواصفات العالمية، حيث توفر وسيلة نقل جماعي منظم على أعلى مستوى من الجودة الفنية.