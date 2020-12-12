"مستثمري السياحة": انخفاض في حجوزات الفنادق بسبب الموجة الثانية لكورونا

قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في حجم الإقبال وإشغال الفنادق في جميع المدن المصرية، سواء المناطق الساحلية أو الأقصر وأسوان، خاصة بعد قرار العديد من الدول بمنع السفر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أعداد الإقبال من المصريين والسياحة الداخلية انخفضت بشكل كبير خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لتخوف المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن حجم الإشغالات في الفنادق ضعيف جدًا في جميع المناطق السياحية في مصر رغم اقتراب أعباد رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازة نصف العام، وحتى الآن لم يتضح الرؤية عن إذا ما كانت سترتفع نسبة الإشغال وزيادة أعداد السائحين سواء من الدول الأخرى أو من المصريين خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أنه في هذه الفترة من الأعوام السابقة وقبل جائحة فيروس كورونا كانت قائمة الحجز للفنادق تبدأ منذ منتصف شهر نوفمبر، ولكن في الوقت الحالي هناك ركود في مجال السياحة سواء الخارجية أو الداخلية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن هناك مناطق تأثرت ولكن بشكل أقل،وهي مناطق العين السخنة نظرًا لقرب المكان من القاهرة والجيزة، وعدم الاحتياج إلى طائرة أو أتوبيس للسفر لمدة طويلة، بجانب امتلاك البعض لشاليهات خاصة بهم هناك، ما يدفعهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك وهم مطمئنين.

وأوضح أن الفنادق الآن تطرح العديد من العروض الخاصة بنهاية العام، وبتخفيضات تصل لأكثر من 50 % من المبلغ الفعلي، لجذب المواطنين في ظل ظروف تفشي كورونا، وبالرغم من ذلك فإن هذه العروض لم تستطيع جذب الكثيرين.