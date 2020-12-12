عمرو أديب: "هبد كتير على السوشيال ميديا عن لقاح كورونا من امبارح"

علق الإعلامي عمرو أديب، على وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا لمصر أمس، قائلا: "فيه سؤالين الناس كلها بتسألهم، وأنا واحد غير مؤهل ليهم، ويجب أن أحنا كلنا، زي ما كنا في موضوع كورونا في أوله بنروح للمسئولين بتوعنا والهيئات الخاصة بهذا الأمر، وفيه بردو موضوع اللقاح وأي معلومات عنه، لأني لقيت هبد كتير جدا امبارح وفجأة كل الناس بقى عندها خبرة في الأمراض والأوبئة واللقاحات".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن كل دولة يوجد بها هيئات هي التي تتحمل مسؤولية اختيار لقاح معين وإعطائه لكل المواطنين أو لبعض الفئات في المجتمع، ولابد أن يكون العلم هو الأساس بالنسبة لنا، متابعا: "عندما نبدأ في الاختيار اسمع كلام العلم متسمعش كلام جارك أو الصيدلية، والحكاية مفيهاش اجتهاد، ولكن هيئات علمية في المجتمع زي كل المجتمعات".

وتابع: "النهاردة فيه خناقة بين ترامب والـfda هتسمحوا بيه ولا لأ يقولهم خلصوني، ونفس الحكاية حصلت في بريطانيا وتحدث في دول كثيرة، ومخترع لقاح فايزر مخدوش لأنه لم يتم التصريح له في ألمانيا لحد دلوقتي، واللقاح مش شغل سوشيال ميديا، دة شغل طب وعلم".

وواصل الإعلامي: "24 ساعة بالظبط الإدارة الأمريكية مع الـfda عملوا اجتماع وقرروا إن لقاح فايزر يتم الترخيص له، وهيجتمعوا يوم الحد أو الاتنين عشان يقرروا القرار الأخير وواضح أن فايزر هتكون اللقاح الأول في أمريكا، ويبقى كدة اللقاح دة موجود في أمريكا وكندا وبريطانيا والسعودية، ودي دول معتمدة على أبحاث كثيرة".

واستكمل: "وهناك المدرسة الصينية والروسية، وعدد كبير من الدول النامية، زي إندونيسيا ومصر والبرازيل والإمارات وتركيا يقبلوا عليه، واللي تم تجريبه على مليون صيني".