إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار بحدائق القبة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور اللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس حى حدائق القبة ومأمور قسم شرطة حدائق القبة والأجهزة التنفيذية والأمنية، موقع انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع حدائق القبة.

وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات، وأمر نائب المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازى لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن العقار المنهار مكون من 5 أدوار وقديم، وتم إخلاؤه منذ فترة ولا يوجد به سكان ولا توجد خسائر في الأرواح وتم إخلاء العقارات المجاورة مؤقتا لحين إجراء معاينة للحالة الإنشائية، كما يقوم حاليا رجال الحماية المدنية بإزالة أنقاض العقار المنهار.