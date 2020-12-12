طقس السبت.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس مائل للحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبارد في فترة الليل، مع رياح هبوب معتدلة وتكون شبورة مائية صباحا وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.

كما أكّد خبراء الأرصاد، وفق ما استعرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور، حالة الطقس اليوم السبت، أنَّ الطقس سيكون دافئا بالنهار على السواحل الشمالية وبارد ليلًا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وأمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة بالنهار على جنوب سيناء، وحارا على محافظات الصعيد بالنهار وشديد البرودة ليلًا.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 21والصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13.

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 14.

دمياط العظمى 23 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 14.

السويس العظمى 25 والصغرى 14.

العريش العظمى 25 والصغرى 13.

طابا العظمى 24 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 5.

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 26 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 26 الصغرى 10.

المنيا العظمى 28 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 28 والصغرى 10.