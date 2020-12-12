29 مليون جنيه لتطوير الطرق الداخلية بمدينة رأس سدر السياحية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى رصد 28 مليون و700 ألف جنية، لتطوير 9 كيلومترات طرق داخلية بمدينة رأس سدر، ضمن موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد توجه لتطوير المدينة بالكامل، خاصة أنه من أهم المدن السياحية الجاذبة للسياحة الداخلية والعربية بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لقربها من مدينة القاهرة ومدن القنال، إضافة إلى أن المدينة تضم أحد أهم أفرع جامعة الملك سلمان الأهلية.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أنه جرى تطوير مدخل المدينة بتكلفة تتعدى مليون و300 ألف جنيه، وتضمنت أعمال التطوير إقامة نافورة، وميدان، ودهانات، ولاند سكيب، وأعمدة إنارة، إضافة إلى تشجير وتنجيل الطريق من كلا الجانبين.

كما جرى تطوير مدخل منطقة السوق التجاري بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 720 ألف جنيه، بداية من ميدان الثلاث سمكات حتى سنترال رأس سدر بالسوق التجاري، وتضمنت توسيع مدخل الشارع من الاتجاهين، من خلال إزالة الجزيرة الوسطى بمدخل الطريق، وإقامة جداريات فنية لتجميل المنظر العام بالسوق التجاري، بهدف تنشيط السياحة، حيث إن مدينة رأس سدر تستقبل الآلاف من المصطافين من جميع محافظات مصر خلال شهور الصيف.

وتابع المحافظ أنه جرى تطوير الطريق المؤدي لفرع جامعة الملك سلمان، بطول 7 كيلو مترات، بتكلفة 17 مليون جنيه، وتطوير مدخل قرية أبورزق بعد إهماله منذ ثورة 25 يناير أي ما يقرب من 8 سنوات على الرغم من أهمية الطريق لكونه يؤدي إلى نحو 15 منشأة سياحية، حيث جرى رفع كفاءة وتطوير الطريق وتركيب 1000 متر من الكابلات الكهربائية، وصيانة 80 عمودا كهربائيا وتركيب كشافات "ليد".