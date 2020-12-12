رئيس الرابطة الشرق أوسطية يوضح آخر تطورات انتشار كورونا حول العالم

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إنه بالنسبة للقاحات فإن الذين سيحصلوا عليها في المرتبة الأولى هم العاملين في مجال الصحة "الأطباء، والممرضين" بالمستشفيات، وغرف الإنعاش، وأقسام الطوارئ، وأطباء العائلة؛ حيث أنه تم تسجيل رقم كبير من الذين توفوا من "أطباء العائلة"، وذلك لأن كثير من المرضى يتصلون بأطباء العائلة ويذهبون لديهم دون اتفاق على موعد مما يصيبهم بفيروس كورونا.

وأضاف عودة خلال مداخلة عبر سكايب من العاصمة الإيطالية روما، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أطباء الأطفال أيضا سيحصلون على اللقاح؛ حيث أن لهم دورا مهما في إيطاليا وأوروبا بالنسبة لمقاومة فيروس كورونا وخاصة لمعالجة المصابين أو الذين لديهم أعراض في البيوت دون الذهاب إلى المستشفيات.

وتابع، أن الفئة الثانية هم "المسنين" والذين لديهم أمراض مزمنة وأيضا المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 75 عاما، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أعراضا جانبية بالنسبة للحساسية ويجب علينا أن نراقب يوميا جميع الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات لأنه للأسف هناك أخبار يوم بعد يوم تتحدث عن أعراض ولكن في نفس الوقت يجب أن نظل متفاعلين ومطمئنين.

وأشار، إلى أن هناك أخبارا جديدة أن جامعة أكسفورد اتفقت مع روسيا لكي ينتجوا لقاحا واحدا، وبعد إعلان أمريكا أنها سوف تبدأ في إنتاج اللقاحات خلال 24 ساعة، اتفق الجميع على إنتاج لقاح واحد، مشيرا إلى الأزمة الحالية جمعت بين العديد من المختلفين.