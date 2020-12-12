"التضامن": 509 أسر بروضة السيدة استفادوا من حملة التوعية بالمخدرات

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة بمنطقة روضة السيدة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات.

توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر

تتضمن المبادرة، تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة الإدمان في كل المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية من الإدمان، وزيادة الوعي بين الأهالي خاصة الشباب والمراهقين.

وأوضحت أنه يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بمنطقة روضة السيدة من خلال حملات طرق الأبواب لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استفادة 509 أسر بمنطقة روضة السيدة من برامج التوعية خلال ثلاثة أيام من تنفيذ المبادرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة.

إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن

وأكد أن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من جانب الأهالي، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، كما أن 15 شابا من سكان المنطقة تقدمو للعلاج من الإدمان ويتم إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفي سرية تامة.

وأشار عثمان إلى إطلاق قوافل توعوية متنقلة تستهدف الشباب في الشوارع الرئيسيّة وأيضا العاملين بالمحلات التجارية بمنطقة روضة السيدة، للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات وأن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ أيضا حملات التوعوية بحي الأسمرات.