مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب "ميكروباص" ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو اتجاه بني سويف، وجرى نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "صلاح. ع. ا"، 48 سنة، مقيم بمركز دشنا بمحافظة قنا، وأودع بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا"، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم: "محمود. ف. ا"، 25 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"إيهاب. ا. ز"، 25 سنة، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"حسام. ع. س"، 35 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى والساق اليمنى، و"شهاب. ا. ز"، 28 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمني.

كما نقلت سيارات الإسعاف "على. س. ح"، 26 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن، و"أحمد.م . م" 38 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد. ع. ا"، 20 سنة، باشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، و"صلاح. م. ا"، 45 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، باشتباه كسر بالقدم اليمني.

ونقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة كافة، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى التخصصي.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو اتجاه بني سويف، ما أسفر عن مصرع شخص، وإيداع جثته مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى استقبال المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.