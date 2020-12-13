لو عديت 21 سنة.. كيف تحصل على منحة مالية من معاش الوالد المتوفى؟

عند بلوغ سن 21 عاما، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على صرف منحة مالية لأبناء المتوفى، والتي تسمى منحة قطع المعاش، لمساعدة الشباب على بدء حياة مستقلة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، ولتحفيز الشباب على إنشاء مشروعات خاصة بهم، تساعدهم على تحقيق دخل شهري لهم، وفي حالة قطع معاش الابن يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على منحة قطع المعاش، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

شروط الحصول على منحة القطع

- يتم صرف المنحة مرة واحدة فقط.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

- أن يكون طالب منحة القطع من مستحقي معاش الوالد.

- أن يكون لم يقم بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

الإجراءات المطلوبة للحصول على منحة القطع

- يتوجه طالب المنحة إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة.

- تقديم المستندات المطلوبة مرفقة بالمستندات.

المستندات المطلوبة

1- عند بلوغ سن 21 عاما

- يتم استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7).

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4).

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7).

2- عند بلوغ سن 24 أو 26 عاما

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7).

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4).

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7).