جامعة العريش تنظم رحلة ترفيهية لأطفال قرية الروضة

نظم فريق مركز خدمة المجتمع بكلية التربية بجامعة العريش، رحلة ترفيهية لأطفال قرية الروضة، اليوم، بعنوان "قافلة نور الأمل"، زاروا خلالها الكلية إلى جانب مناطق ترفيهية بالعريش، ضمن جهود الكلية في المشاركة المجتمعية، تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة وباشراف الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية

وأكد الأطفال أن الرحلة كان لها دور في زرع الأمل والتفاؤل في قلوبهم وتعلموا كيف يكون رد الجميل لشهداء الوطن من خلال العمل، وأضاف سليمان شميط، أحد شيوخ قرية الروضة، أن تكريم جامعة العريش للقيادات المجتمعية من قرية الروضة رفع الروح المعنوية لأهل القرية.

وأكد مجدي زرق أحد أعضاء فريق العمل، أن الجولة التعريفية بكليات الجامعة واستقبال عمداء الكليات للتعريف بأقسام وتخصصات الكليات له أثر في تحسين رؤية الطلاب.

بدوره التقى وفد مشيخة الأزهر بأطفال الروضة داخل الكلية وشدد أعضاؤه على ضرورة بالاهتمام المستمر بالطلاب من المؤسسات المجتمعية والحكومية، وخلال الجولة الترفيهية على بحر العريش ناشد أطفال قرية الروضة محافظ شمال سيناء بضرورة التواصل مع محافظ البحيرة لإطلاق أسم الشهيد أمير مجدي رزق، أحد شهداء قرية الروضة على مدرسته بمحافظة البحيرة وأرسلوا جميعًا رسالة إلى جميع المسؤولين "أمير يستحق".

وشملت الجولة القسم الرياضي في مشروع تشغيل الشباب بالمساعيد (هابي فاملي) حيث تم تنظيم مباراة كرة قدم بعنوان "أبطال الروضة بناة الوطن" بين فريقي الروضة وأكاديمية "هابي فاملي" وتم توزيع تيشرتات من أطفال الأكاديمية على أطفال الروضة، وفي نهاية اليوم شارك فريق أصحاب البصيرة في تقديم فقرات فنية وشعرية لأطفال الروضة واختتمت الزيارة بمشاهدة مسرحية جسدت الحادث الإرهابي لمسجد القرية قبل 3 سنوات وعنوان المسرحية بنت اسمها روضة