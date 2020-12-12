آخر أخبار التعليم.. امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في لجان مراقبة

مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الموجة الثانية، يحرص الكثير من الطلاب في المدارس والجامعات على مطالعة آخر أخبار التعليم، تحسبًا لاتخاذ أي قرارات تخص الامتحانات.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي جرى اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

التعليم: امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 23 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2020، لطلاب الشهادات وسنوات النقل، والتي من المقرر أن تجرى في يناير المقبل.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق 23 يناير، على أن تستمر الامتحانات لمدة 13 يومًا، وتنتهي الامتحانات والفصل الدراسي الأول كاملا يوم 5 فبراير 2021، كما أشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إلى موعد الامتحانات الشفوية والعملية، حيث من المقرر أن تجرى قبل موعد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويُحظر عقدها خلال شهر ديسمبر الجاري.

العليا للفيروسات تعلن موعد بدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا

أعلنت اللجنة العليا للفيروسات، أن المستشفيات الجامعية ستبدأ خلال الفترة المقبلة التجارب الإكلينيكة للقاح الروسي "سوبتنيك"، على عدد من المتبرعين، وتبدأ المستشفيات في إجراء تلك التجارب الأسبوع المقبل، جامعة عين شمس التجارب الإكلينيكة على المتبرعين.

وأكدت العليا للفيروسات، أن الدراسات والأبحاث العلمية تجرى بمختلف القطاعات الجامعية والمنشآت البحثية بهدف التوصل إلى حلول تسهم في الحد من انتشار الفيروس، وإيجاد وسائل للوقاية منه.

التعليم: اختبارات الثانوية العامة إلكترونية في لجان مراقبة

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية في لجان مراقبة، وأضاف أن الثانوية العامة ستعقد إلكترونيًا لأول مرة في التاريخ، مشيرًا إلى أنَّ جميع الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح "شوقي"، أن ذلك سيقضي تمامًا على تظلمات الثانوية العامة.