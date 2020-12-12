إزالة طابق مخالف ببرج سكني من 13 دورا في شبرا 

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة طابقا مخالفا في برج مكون من 13 طابقا، خلال حملة، برئاسة الدكتور مجدي البكري، والمهندس إيهاب مهدي، نائبي رئيس الحي، والأجهزة المعاونة، حيث تمت إزالة الطابق رقم 13 لمخالفته لقانون البناء وتحرير محضر لصاحبه بالمخالفة.

وفي وقت سابق، أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة الخانكة، لمتابعة الإشغالات على طريق ترعة الإسماعيلية، ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، تمهيدا لإدراجها في حملة إزالة مكبرة.

بدأ المحافظ الجولة، بشن حملة على الباعة الجائلين بطريق ترعة الإسماعلية بنطاق مدينة الخانكة، حيث تمت إزالة الباعة الجائلين والإشغالات الموجودة على الطريق، التي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطيء على جانبي الطريق، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وجرى مصادرة جميع الإشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة أخرى، وأكد المحافظ أنه لا تهاون في أي مخالفات، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرية سرياقوس بعزبة عويس، حيث جرى رصد العديد من المخالفات، وجرى مصادرة مواد البناء، وجرى التنسيق لحملة لازالة المخالفات.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتعامل بكل حزم في هذا الملف، والرد على المتغير بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة، والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

كما شدد المحافظ أيضًا على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطة، التابعة لكل مدينة ومركز، في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولا بأول وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية.

يشار إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، كما ساعدت المنظومة الحديثة في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.