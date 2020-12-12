إعلامي صيني عن إعلان الطوارئ في مدينتين: إجراءات معتادة لمواجهة كورونا

قال نادر رونج، الإعلامي الصيني، إن الصين أعلنت الطوارئ في مدينتين بعد رصد إصابات بفيروس كورنا المستجد، اليوم السبت، حيث تم اكتشاف حالات مصابة بالفيروس في مدينة تنويم بمقاطعة هولنديان شمال شرق الصين، بالإضافة إلى مدينة أخرى بالغرب الصيني، موضحًا أنه تم فرض تقييد على المواصلات هناك، ومُنع مغادرة المدينة إلا في حالة الضروري القصوى.

وأضاف "رونج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، أن مثل هذه الإجراءات المشددة أصبحت معتادة في الصين، بعد أن أصبحنا لا نشهد أعداد كبيرة من الإصابات المحلية لفترة طويلة من الزمن، ولكن مع دخول الشتاء والاتصال مع الوافدين من خارج البلاد، تم اكتشاف عدد من الحالات الإصابة المؤكدة في عدة مدن، ولهذا يتم اتخاذ هذه الإجراءات لمحاولة السيطرة على الوضع.

وفي تصريحات سابقة كان قد أكد الإعلامي الصيني، أن الصين تستبعد عودة موجة ثانية لفيروس كورونا مرة أخرى، موضحًا اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والفحوصات السريعة للمواطنين، لاكتشاف المصابين وعزلهم.

وأشار، إلى أن إجراءات الوقاية في الصين تسير وفق آلية كاملة، بالإضافة إلى أن الحكومة الصينية تشدد على المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، لافتا إلى أن المسافرين خارج بكين عليهم أن يأخذوا اللقاح قبل سفرهم، لكنه لم يستخدم للمواطنين كافة.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قبل قرابة الأسبوع، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة، اثنين منها بعدوى محلية سجلت في منطقة منغوليا الداخلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86584 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.