لحظة إنقاذ شاب من تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار (فيديو)

حصلت "الوطن"، على الفيديو الخاص بلحظة إنقاذ شاب من أسفل انقاض العقار المنهار بحدائق القبة وإسعافه.

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن العقار المُنهار بنطاق حي حدائق القبة عبارة عن 5 أدوار ومهجور، لافتًا إلى أنه فور انهيار العقار تحركت أجهزة المحافظة ورجال الحماية المدنية لرفع الأنقاض.

تم إنقاذ الشاب محمد رمضان سعد 24 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن رجال الحماية المدنية يواصلون إزالة أنقاض العقار المنهار، فضلا عن إخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات بشكل مؤقت للتأكد من الحالة الإنشائية للعقارات ومدى تضررها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة المبدئية أن العقار مكون من 4 طوابق انهار ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة شخصين أسفل الأنقاض من سكان العقار وتم إخلاء منزلين مجاورين.

تلقى مدير إدارة شرطة النجدة بلاغًا، يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 8 شارع مصطفى عبد السميع - عزبة مكاوي - حدائق القبة.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وتبين انهياره بالكامل، نتج عن ذلك إصابة شخص بسحجات وخدوش بسيطة، وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من استخراج شخص آخر من تحت الأنقاض بحالة صحية جيدة ولا يوجد وفيات، كما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار، حفاظًا على أرواح الأسر القاطنين بهم.